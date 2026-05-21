сегодня в 23:26

Средства ПВО уничтожили свыше 100 БПЛА над регионами России за 5 часов

Над российскими регионами ликвидировали 101 украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) за 5 часов, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Дроны были перехвачены и уничтожены средствами противовоздушной обороны (ПВО) 21 мая в период с 15:00 до 20:00 мск.

В частности, беспилотники самолетного типа сбили над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Смоленской, Тверской, Тульской областей и Московского региона.

Ранее два человека погибли при атаке беспилотников на Сызрань в Самарской области.

