сегодня в 07:55

Два человека погибли при атаке беспилотников на Сызрань

ВСУ атакуют Сызрань в Самарской области дронами, из-за этого двое человек погибли, сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев.

Он добавил, что из-за БПЛА противника также есть пострадавшие. Им оказывают возможную помощь.

По словам губернатора, в Самарской области действует режим беспилотной опасности, а также введен режим «Ковер» (закрыто воздушное пространство).

Федорищев напомнил, что запрещено снимать и размещать в Сети фото и видео беспилотников, а также последствий их применения.

