Что можно и нельзя покупать из продуктов в дискаунтерах: советы нутрициолога

Дискаунтеры давно перестали быть магазинами «на крайний случай» и стали для многих частью повседневных покупок, однако не все товары в них одинаково безопасны. Такое мнение в разговоре с РИАМО высказала диетолог, нутрициолог, автор проекта «Код стройности» Юлия Кашапова.

По словам Кашаповой, привлекательные цены и понятный ассортимент создают ощущение выгоды, но есть категории, где лучше немного доплатить за спокойствие. Эксперт объяснила, что можно брать без опасений, а к чему стоит присмотреться внимательнее.

Нутрициолог считает, что спокойно покупать в дискаунтерах можно товары длительного хранения: крупы, макароны, консервы. Они изначально рассчитаны на длительный срок годности, меньше зависят от условий транспортировки и хранения, поэтому риск неприятных сюрпризов здесь минимален. В дискаунтерах такие позиции часто стоят дешевле за счет больших объемов закупок и простоты логистики. Хорошим выбором Кашапова назвала также сезонные овощи и фрукты.

При этом есть категории, где экономия требует большей внимательности, предупреждает диетолог. Мясо и рыба — именно те продукты, где важно учитывать не только срок годности, но и условия хранения, внешний вид, запах и даже упаковку. Любые сомнения — повод отказаться от покупки, даже если цена кажется очень выгодной. С молочными продуктами ситуация похожая: проверка даты производства, состава и условий хранения становится обязательной.

Чтобы покупки в дискаунтерах действительно оставались выгодными, Кашапова посоветовала соблюдать несколько простых правил. Во-первых, продуманный список помогает не поддаваться на акции ради акций. Во-вторых, сравнение цен с другими магазинами дает понимание, где экономия реальная, а где лишь кажущаяся. И в-третьих, внимательное отношение к срокам годности и внешнему виду продукта — базовый фильтр, который защищает и бюджет, и здоровье.

Дискаунтер может быть отличным инструментом для разумной экономии. Главное — подходить к покупкам не с установкой «дешево значит выгодно», а с пониманием, где цена действительно оправдана. Это поможет сохранить баланс между экономией и безопасностью, заключила Юлия Кашапова.

