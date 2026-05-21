Психолог объяснила, почему женщинам 40+ подходят молодые мужчины

Психолог Екатерина Туйц в разговоре с РИАМО объяснила, почему пары с большой разницей в возрасте могут быть гармоничными. По ее словам, такой выбор основан на бессознательном желании партнеров дополнять друг друга.

Женщина после 40 лет часто сталкивается с эмоциональным выгоранием и цинизмом ровесников. В отношениях с 27-летним мужчиной она находит витальность, искреннее восхищение и свободу от жестких стереотипов. Это помогает ей чувствовать себя молодой и разрушает сценарий возрастного увядания.

Молодой мужчина, в свою очередь, ищет в зрелой партнерше эмоциональную устойчивость и безусловное принятие. Его привлекает отсутствие манипуляций, четкое понимание личных границ и сексуальная раскрепощенность. Ему не хватает опоры и покоя на этапе становления себя в обществе.

В итоге, по мнению эксперта, такой союз становится идеальным обменом: женщина дает стабильность и спокойствие, а мужчина возвращает ей утраченную спонтанность.

«В этих отношениях нет борьбы за власть — партнеры просто закрывают психологические потребности друг друга», — заключила Туйц.

