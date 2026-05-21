Пожар в квартире в Лобне произошел из-за взрыва газа

Прокуратура Лобни начала проверку из-за произошедшего взрыва газа в многоквартирном жилом доме, из-за чего там произошел пожар и погибли люди, сообщает пресс-служба подмосковной прокуратуры.

Рано утром в четверг в Лобне произошел пожар в квартире, погибли два человека, еще пять пострадали.

В результате взрыва газа обрушилась межквартирная стена. Под завалами погибла 32-летняя женщина из соседней квартиры, госпитализированы двое ее детей. Кроме того, погиб мужчина из квартиры, где произошел взрыв.

На месте ЧП для координации действий экстренных служб и правоохранителей работает прокурор Лобни Василий Антонов-Романовский. Городская прокуратура взяла под контроль ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по факту трагедии.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что пострадавшие девочки доставлены в Лобненскую больницу с отравлением продуктами горения.

«Дети находятся под постоянным медицинским наблюдением», — добавил глава региона.

