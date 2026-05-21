Андрей Воробьев: 2 девочки доставлены в больницу после пожара в Лобне

В Лобне в доме № 8 на улице Калинина в четверг произошел пожар, обстоятельства ЧП выясняются, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«К сожалению, два человека погибли — 32-летняя женщина и 35-летний мужчина. Мои искренние соболезнования родным и близким», — сказал Воробьев.

Он добавил, что девочки 11 и 3 лет доставлены в Лобненскую больницу. Они находятся под постоянным наблюдением врачей. У детей диагностировано отравление продуктами горения. В ближайшее время их планируют перевести в центр им. Рошаля в Красногорск.

По словам губернатора, глава городского округа Лобня Анна Кротова находится на месте трагедии.

Андрей Воробьев поручил вице-губернатору по безопасности Роману Каратаеву координировать взаимодействие с правоохранительными органами, которые устанавливают все причины произошедшего.

Ранее пожар в квартире в Лобне охватил площадь 10 кв. м. Из дома эвакуировали 15 человек.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.