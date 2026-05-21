Эксперт Маликов: весной лучше покупать фрукты из стран с контролем агрохимии

Безопасность плодоовощной продукции определяется не географией, а жесткостью фитосанитарных стандартов и длиной логистической цепочки. Об этом РИАМО сообщил предприниматель, бизнес-консультант, основатель проекта «СЛОВО», эксперт в области малого и среднего бизнеса, промышленности, экономического регулирования, устойчивого развития и мировой экономики стран БРИКС, ШОС, ЕАЭС Сергей Маликов.

Наиболее безопасным выбором остаются местные сезонные продукты и импорт из стран с тотальным контролем агрохимии: государств Евросоюза, Израиля, Новой Зеландии. Там действуют строгие квоты на пестициды.

«Главную опасность представляют дешевые партии из стран Юго-Восточной Азии и ряда государств Африки. Слабое законодательство этих регионов позволяет фермерам бесконтрольно использовать токсичные стимуляторы роста», — сказал Маликов.

Турция и Китай работают по принципу масс-маркета: они экспортируют как премиум, так и низкосортный товар, перекладывая ответственность на закупочную политику наших ритейлеров.

«Важно понимать экономику процесса: чем длиннее путь от плантации до прилавка, тем агрессивнее товар обрабатывают фунгицидами и консервирующим воском. Дешевый экзотический импорт всегда означает экономию на экологичности», — добавил эксперт.

Разумная стратегия — покупать локальный урожай с коротким логистическим плечом, минимизируя потребление неестественно глянцевых плодов из регионов с непрозрачной системой сельскохозяйственной сертификации.

