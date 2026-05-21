Жительницу Красноярска не пустили в бар из-за брюк
Жительница Красноярска забронировала столик в баре «Но это не точно», приехала в заведение в назначенное время, но ее не пустили из-за брюк.
Суть конфликта
Сотрудники бара не просто отказали в посещении, но и предъявили документ, согласно которому администрация имеет право не пускать клиентов без объяснения причин. Попытка посетительницы защитить свои права привела к обращению в надзорные органы.
Юридическая оценка ситуации
Роспотребнадзор по Красноярскому краю провел проверку и пришел к однозначному выводу: подобные правила «фейсконтроля» незаконны.
- Нарушение закона: право администрации самостоятельно определять круг лиц, имеющих доступ в заведение, прямо нарушает пункт 3 статьи 426 Гражданского кодекса РФ и статью 16 закона о защите прав потребителей.
- Апелляционная коллегия Красноярского краевого суда ранее уже подтвердила, что такие ограничения являются ущемляющими права граждан.
Итог проверки
По результатам разбирательства в адрес ООО «Кафе Куб» (владельца заведения) было выдано официальное предостережение. Ведомство потребовало исключить практику произвольного отказа в обслуживании, чтобы привести работу заведения в соответствие с федеральным законодательством.
