На портале mos.ru запустили специальный проект «Ваш навигатор по налогам»

Правительство Москвы запустило специальный проект «Ваш навигатор по налогам» на портале mos.ru, посвященный самой важной и полезной информации о налогах и правильному оформлению трудовых отношений в столице, говорится на портале.

Благодаря этому проекту москвичи смогут узнать, как просто и удобно платить налоги, легализовать свой доход, а также получить план действий по защите трудовых прав, если они нарушаются.

На сегодняшний день в столице активно развивается частное предпринимательство, работу на себя выбирает все большее число горожан. Однако многие предприниматели, как начинающие, так и со стажем, не знают о том, как правильно и быстро платить налоги, считая этот процесс слишком сложным и трудозатратным. Сервис призван защитить доходы москвичей и сделать прозрачными отношения предпринимателей с государством.

«Ваш навигатор по налогам» собрал различные жизненные ситуации, связанные с получением дохода и уплатой налогов. Тут можно узнать, как правильно платить налоги при сдаче квартиры, машины или другого имущества в аренду и какие есть ограничения; как просто легализовать свой доход фрилансерам, кондитерам, парикмахерам, мастерам маникюра, репетиторам, ремонтникам, курьерам и другими работающим на себя москвичам, оказывающим различные услуги или продающим товары собственного производства.

Помимо этого, важная часть навигатора посвящена защите работников от неофициального трудоустройства, которое лишает их социальных гарантий, пенсионных накоплений, правовой защиты и возможности получить налоговые вычеты. Благодаря спецпроекту москвичи смогут составить план действий в случае, если работодатель не заключает трудовой договор в письменной форме или настаивает на оформлении статуса самозанятого.

«Многие москвичи, сдающие недвижимость, оказывающие частные услуги, хотят выйти из серой зоны, но просто не знают с чего начать, какой налоговый режим подходит именно им, что именно нужно делать, чтобы выйти из серой зоны. Теперь у них есть удобный навигатор по жизненным ситуациям, понятные инструкции, которые реально помогают легализовать доходы и защитить свои трудовые права. Важно, что спецпроект уделяет серьезное внимание защите работников от неофициального трудоустройства. Люди должны понимать, что „серые“ схемы лишают их социальных гарантий, пенсионных накоплений, правовой защиты и возможности получать налоговые вычеты. Теперь у москвичей есть инструмент, который поможет отстаивать свои права, если работодатель уклоняется от заключения нормального трудового договора», — считает экономист, гендиректор Международного фонда «Содействие предпринимательству», президент Союза предпринимателей и арендаторов РФ Андрей Бунич.

Он также добавил, что в целом это практический инструмент, направленный на повышение налоговой грамотности и помощь гражданам в легализации доходов.

Налоги — это главный источник доходов бюджета города Москвы. Они идут на развитие инфраструктуры, образования, здравоохранения, экономики, науки, искусства, говорится в тексте спецпроекта. Каждый из миллионов работающих граждан вкладывается в социальные инициативы, помогает сделать город лучше, создавать комфортные условия для жизни.