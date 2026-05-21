Тело опознали через 1,5 года: главарь ОПГ «черных риелторов» погиб на СВО

В зоне спецоперации погиб главарь ОПГ «черных риелторов» Краснодарского края Михаил Литовка. Его тело опознали только через 1,5 года после смерти, сообщает SHOT .

По данным следствия, в 2010 году главарь ОПГ предложил сообщнику зарабатывать на продаже домов маргиналов, злоупотребляющих спиртным. Вместе они подожгли дом жертвы, после чего убедили владельца продать его. Чтобы не отдавать обещанные за недвижимость деньги — сотни тысяч рублей — мужчина задушил жертву веревкой, а тело бросил в заранее вырытую яму.

После первого такого преступления сообщники совершили еще несколько аналогичных.

В 2012 году преступников задержали, главаря ОПГ приговорили к 18,5 годам колонии строгого режима. Литовка вину так и не признал, он кричал в суде, что его оговорили.

Через 11 лет заключения, в 2023 году, мужчина решил подписать контракт с Минобороны РФ и уйти на СВО. В результате он оказался на передовой и около 1,5 лет назад погиб. Однако опознать его удалось только недавно.

