Участник «Героев Подмосковья» Шаров: нам помогают, но за уши не тянут

Поддержку участникам программы «Герои Подмосковья» оказывают по формуле «50 на 50» — им дают все возможности для реализации, однако «за уши» не тянут, рассказал РИАМО участник проекта Александр Шаров.

«Нам дали все возможности для того, чтобы реализовать себя самостоятельно, и при этом помогают. Но за уши никого не тянут», — пояснил Шаров.

По его словам, если у участника возникают вопросы, то ему всегда подскажут и помогут, но многое зависит от самого человека.

О программе

По поручению президента РФ Владимира Путина в Московской области действует программа «Герои Подмосковья». Ключевая задача данного проекта — открыть для ветеранов специальной военной операции горизонты для приобретения новых компетенций, совершенствования лидерских качеств и содействия в построении профессионального пути в государственных структурах или коммерческих организациях.

Ранее в мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей» торжественно выдали дипломы участникам программы «Герои Подмосковья». Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что после стажировок участники защитили свои проекты.

«Они (участники — ред.) смогли применить полученные знания на практике в рамках стажировок, по итогам которых каждый защитил свой проект. Очень надеюсь, что все выпускники программы смогут найти применение приобретенным в ходе обучения профессиональным навыкам и компетенциям. Уже сейчас некоторые из них работают в органах местного самоуправления, государственной власти причем как регионального, так и федерального уровня», — добавил губернатор.

