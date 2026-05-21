Стало известно, как МАКС сделали лучше тяжелых и тормозящих приложений

В эпоху тяжелых и тормозящих приложений на Electron разработчики МАКС пошли по сложному пути создания полностью нативных клиентов под каждую операционную систему. Об этом сообщил РИАМО IT-эксперт.

«Десктопная версия написана на C++ и использует аппаратное ускорение видеокарт для рендеринга интерфейса, выдавая стабильные 60 кадров в секунду. Приложение запускается мгновенно и потребляет смешные мегабайты оперативной памяти», — сказал эксперт.

Мобильные клиенты скомпилированы с учетом специфики планировщиков задач ОС, что обеспечивает моментальное пробуждение приложения из фонового режима.

«Отсутствие кроссплатформенных веб-оберток гарантирует идеальную отзывчивость, плавность скроллинга и стопроцентную интеграцию с системными виджетами», — добавил специалист.

