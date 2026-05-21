В Новой Москве появился футбольный манеж «Остафьево» со спортивным залом и кафе

Спортивный объект площадью 1,9 тыс. кв. м. имеет все нужное для групповых тренировок и любительских матчей: кроме футбольного поля тут есть спортивный зал площадью 75 кв. м, просторные раздевалки, душевые кабины и кафе. Манеж работает круглосуточно, а записаться на занятие или игру можно онлайн.

«Спортивные объекты — важнейшая часть инфраструктуры любого жилого комплекса, поэтому для нас, конечно, сегодня радостный день. Открытие спортивного центра на территории жилого комплекса — это часть нашей стратегии по созданию полноценной экосистемы для жителей. Возможность заниматься спортом в шаговой доступности делает здоровый образ жизни естественной частью повседневности, а наш проект — еще более комфортным и удобным для жизни. Мы стремимся, чтобы каждый элемент инфраструктуры соответствовал современным ожиданиям покупателей и повышал качество городской среды», — считает директор по продукту группы «Самолет» Леон Пряжников.

Также известно, что главной точкой притяжения в манеже — футбольное поле размером 48×30, которое идеально подойдет для игр в формате 6×6 или 7×7. Сербский искусственный газон последнего поколения обеспечит оптимальное сцепление для лучшей маневренности и значительно снизит риск травм. Весь необходимый инвентарь, включая мячи, манишки и насосы, сотрудники предоставят по запросу. Игроки также могут воспользоваться услугами профессиональных тренеров или судей.



"На базе Футбольного манежа «Остафьево» мы планируем привлечь к периодическому занятию спортом около 500 детей, а также 500 взрослых. Манеж «Остафьево» будет футбольным центром районов Остафьево, Южное Бутово, Щербинка. Детская команда будет выступать на чемпионате Москвы по футболу под руководством заслуженных тренеров. Для взрослых — будет организована Остафьевская футбольная лига 7×7, где может сыграть любой желающий вне зависимости от возраста и уровня игры. Для девочек будут организованы хореографические секции в малом спортивном зале. Ждем всех к нам в гости», — сказал генеральный директор ООО «Ангелово-спорт групп» Максим Михеев.