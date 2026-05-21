Андрей Воробьев навестил в центре имени Рошаля пострадавших в Лобне детей

Губернатор Московской области Андрей Воробьев приехал в Детский центр имени Л.М. Рошаля, чтобы навестить пострадавших в Лобне детей.

Рано утром в четверг в городском округе Лобня произошел пожар в квартире, погибли два человека, еще пять пострадали. Возгорание произошло из-за взрыва газа.

По словам губернатора, 2-летнюю Ксюшу и 11-летнюю Леру на вертолете доставили в Красногорск. У обеих девочек — отравление угарным газом, состояние средней тяжести. В настоящее время с ними находится их тетя.

Врачи Детского центра имени Л.М. Рошаля в течение 1-2 дней проведут все необходимые исследования, чтобы убедиться в отсутствии серьезных травм у девочек. После выписки дети продолжат наблюдаться в центре.

Глава региона подчеркнул, что в результате взрыва газа в квартире погибли 35-летний мужчина и мама пострадавших девочек, которые жили в соседней квартире. Всего из дома было эвакуировано 15 человек. Экстренные службы продолжают работать на месте ЧП.

«Мы на связи со всеми семьями, поможем со всем необходимым. Желаю девочкам скорейшего и полного выздоровления», — написал Воробьев в мессенджере МАКС.

