3-летняя девочка в зеленых штанах бесследно исчезла под Тулой

Маленький ребенок пропал 20 мая в рабочем поселке Дубна. Трехлетнюю девочку ищут полиция, волонтеры, следователи и спасатели, сообщает пресс-служба СУ СК России по Тульской области.

Возбуждено уголовное дело. Расследование контролирует руководитель следственного управления Владимир Усов.

По информации SHOT, девочка каталась на беговеле возле дома на улице Калинина. Мать отвлеклась, и ребенок пропал. Позже беговел обнаружили в нескольких километрах от дома семьи у лесной реки. Водолазы обследуют ее акваторию и дно.

На девочке надета фиолетовая футболка, зеленые штаны и розовые сандалии. Если кто-то располагает информацией о ребенке, нужно позвонить по телефонам 112 или 8961-152-03-32.

