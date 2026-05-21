OpenAI подаст документы на IPO 22 мая

сегодня в 13:00

Компания OpenAI готовит документы для первичного размещения акций и может подать их 22 мая. Подготовка идет при участии Goldman Sachs и Morgan Stanley, сообщает «Царьград» .

Разработчик ChatGPT планирует выйти на биржу и уже оформляет необходимые документы для подачи регуляторам. По данным The Wall Street Journal, процесс может начаться 22 мая.

В подготовке IPO участвуют инвестиционный банк Goldman Sachs и компания Morgan Stanley. Глава OpenAI Сэм Альтман рассчитывает завершить процедуру размещения к сентябрю.

Ранее компания устранила юридическое препятствие для выхода на биржу. Окружной суд Калифорнии отклонил иск предпринимателя Илона Маска к Сэму Альтману. Маск утверждал, что OpenAI отказалась от первоначальной некоммерческой миссии. Решение суда упростило подготовку к IPO.

