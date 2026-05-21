Шахты украинского бизнесмена Ахметова в Ростовской области выставили на торги

Бывшие угольные активы украинского бизнесмена Рината Ахметова в Ростовской области выставили на аукцион единым лотом вместе с крупной задолженностью, сообщает «Царьград» со ссылкой на «Ведомости».

На торги выставлены компании «Донской антрацит» и «Шахтоуправление „Обуховская“». Информация размещена на площадке «Новые информационные сервисы». В документации указано, что лот включает как акции предприятий, так и финансовые требования к ним.

Холдинг ДТЭК приобрел шахты в 2012 году за 39 млн долларов. В 2021 году активы перешли российскому банку из-за долгов, затем их перепродали кипрскому офшору. На момент сделки кредитная задолженность составляла почти 500 млн долларов.

Финансовое положение предприятий ухудшилось. Если в 2021 году «Обуховская» показывала прибыль, то 2022 год компания завершила с убытком 7,81 млрд рублей. Выручка «Донского антрацита» сократилась до 34,5 млн рублей.

При этом шахты добывают антрацит — уголь высшего качества с высокой теплоотдачей, который востребован в металлургии. Ринат Ахметов, бывший владелец активов, по оценке Forbes обладает состоянием 5,7 млрд долларов и контролирует холдинг SCM.

