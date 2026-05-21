Прогноз курса евро на июнь 2026 года: диапазон 83–88 рублей и факторы разворота

Прогнозы аналитиков на курс евро к рублю в июне 2026 года, читайте в материале РИАМО.

Жесткая политика ЦБ, дорогая нефть и сдержанные покупки валюты Минфином удерживают рубль от падения, но растущий импорт и грядущее прекращение продаж валюты со стороны регулятора могут развернуть тренд. Эксперты прогнозируют курс евро в июне в диапазоне 83–88 рублей — с шансом как на временное укрепление, так и на возврат к верхней границе.

Курс евро в июне — 83–88 рублей, сдерживающий фактор — политика ЦБ

По мнению директора департамента торговых операций ГК ГБИГ Холдингс Дмитрия Царькова, в июне 2026 года валютная пара EUR/RUB будет торговаться в диапазоне 83-88 рублей за евро. Основным сдерживающим фактором для роста европейской валюты остается жесткая денежно-кредитная политика Банка России, даже с учетом недавнего снижения ключевой ставки до 14,5%. Высокий уровень реальных процентных ставок продолжает поддерживать привлекательность рублевых пассивов и ограничивает спекулятивное давление на национальную валюту. Минимумы месяца могут быть достигнуты в период пиковых налоговых выплат экспортерами, когда локальный избыток предложения валюты на внутреннем рынке совпадет с фазой стабилизации нефтяных котировок выше уровня 105 долларов за баррель, считает эксперт.

С другой стороны, потенциал укрепления рубля лимитирован устойчивым восстановлением импорта, который в первом квартале демонстрировал темпы роста, существенно опережающие экспортную выручку. Увеличение спроса на евро со стороны ритейлеров и промышленных предприятий для закупки оборудования и комплектующих будет выступать естественным барьером для глубокого снижения курса.

«Я ожидаю, что верхняя граница диапазона 88 может быть протестирована в случае возобновления волатильности на товарных рынках или при дальнейшем смягчении риторики регулятора на предстоящем июньском заседании» Дмитрий Царьков директор департамента торговых операций ГК ГБИГ Холдингс

При этом, по его мнению, техническая картина и фундаментальный фон указывают на формирование временного равновесия. Вероятность выхода за пределы указанного коридора эксперт оценивает как низкую, при условии отсутствия новых форс-мажорных факторов в логистике и трансграничных платежах.

«Влияние евро на российском рынке сейчас во многом производно от динамики кросс-курса EURUSD на глобальных площадках и общей ликвидности банковского сектора внутри страны. При сохранении текущих вводных июнь станет месяцем умеренной волатильности с преобладанием бокового тренда», — прогнозирует директор департамента торговых операций ГК ГБИГ Холдингс.

Рубль укрепляется благодаря нефти и ставкам, но в июне возможен разворот до 85–88 за евро

Сильный рубль сейчас поддерживает сразу несколько факторов, констатирует ведущий инвестиционный аналитик Go Invest Никита Бредихин.

Ключевым из них являются высокие цены на сырьевые товары. Экспортеры продолжают получать значительную валютную выручку и продавать часть валюты на внутреннем рынке, что также поддерживает курс рубля, отмечает он. При этом спрос на валюту не растет, так как российские компании сейчас гораздо меньше зависят от внешних рынков капитала и практически не несут крупных расходов на обслуживание внешнего долга, а высокие ставки сдерживают рост кредитного импорта.

Другим фактором выступают относительно высокие процентные ставки, которые по-прежнему поддерживают привлекательность рублевых активов и сдерживают спрос на валюту. Рублевые доходности все еще заметно выше валютных. Этот эффект будет постепенно ослабевать по мере снижения ставок, однако пока продолжает работать в пользу рубля, говорит эксперт.

Также в поддержку рубля выступило возобновление покупок иностранной валюты в рамках бюджетного правила. В начале мая рынок ожидал существенного увеличения покупок валюты со стороны Минфина и закладывал это в курс. Однако фактические объемы оказались почти втрое ниже ожиданий. Минфин направил на покупку валюты и золота 110,3 миллиардов рублей с 8 мая по 4 июня, что соответствует примерно 1,2 миллиардов рублей чистых покупок в день (с учетом операций ЦБ). Во многом это связано с высокими выплатами нефтяным компаниям по топливному демпферу, которые сократили дополнительные нефтегазовые доходы бюджета. В результате рынок пересмотрел ожидания, а рубль получил дополнительную поддержку, объясняет инвестиционный аналитик Go Invest.

Он предполагает, что рубль еще может умеренно укрепиться в ближайшие недели, однако уже в начале июня не исключен разворот тренда. В июне объем валютных покупок Минфина, вероятно, вырастет, а с июля Банк России прекратит ежедневные продажи валюты на 4,6 миллиардов рублей, которые частично компенсировали покупки Минфина.

«В совокупности это должно остановить дальнейшее укрепление рубля и даже поддержать его умеренное ослабление. В июне мы не ожидаем снижения евро ниже 80 рублей и предполагаем, что в течение месяца курс может вернуться в диапазон 85-88 рублей», — прогнозирует Бредихин.

Что из этого прогноза понять обычному человеку

Для большинства россиян мнения экспертов можно свести к простой вещи: резкого скачка курса евро в июне, скорее всего, не случится. Аналитики называют диапазон 83–88 рублей и говорят о «временном равновесии» и «умеренной волатильности». То есть ни обвала рубля, ни его стремительного укрепления ждать не стоит.

Это означает, что в ближайшие недели финансовая жизнь обычного человека вряд ли преподнесет сюрпризов в виде внезапно подорожавших импортных товаров или обвала сбережений. Курс будет меняться, но без панических амплитуд. Те, кто планирует поездку за границу или крупную покупку валюты, могут спокойно распределять расходы во времени, не боясь, что завтра евро резко улетит в другую сторону. А тем, у кого нет валютных обязательств или планов, можно просто продолжать жить в рублевой зоне — тем более что высокая ключевая ставка делает рублевые вклады по-прежнему доходными. Главное, что прогноз дает: паники не будет, по крайней мере в июне.