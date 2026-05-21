В Наро-Фоминском округе завершили фестиваль юношеского спорта

Итоги XXIII Фестиваля юношеского спорта на приз главы округа подвели 20 мая в КСК «Нара» в Наро-Фоминском округе. В соревнованиях участвовали команды 19 школ, а победителя определили по сумме результатов в десяти видах спорта. Абсолютным чемпионом с отрывом в один балл стала школа № 3, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В течение учебного года школьники соревновались в десяти дисциплинах, а набранные очки шли в общий зачет. Победителей определяли в двух возрастных категориях — «Молодая звезда» и «Олимпийские надежды». До последних стартов сохранялась интрига: сразу четыре команды претендовали на кубок.

Решающими стали последние дни турнира. С отрывом всего в один балл первое место заняла команда наро-фоминской школы № 3. Ученики этого учреждения стали лучшими сразу в двух возрастных категориях.

«Мы каждую неделю тренировались — волейбол, баскетбол, легкая атлетика, бадминтон, настольный теннис. Было трудно, но тренеры нас поддерживали. И особенно приятно, что в мой выпускной год мы все-таки заняли первое место, к которому так долго шли», — рассказала одиннадцатиклассница Елена Хван.

Путь к победе для Романа Опалихина начался еще в шестом классе, когда учитель пригласил его попробовать себя в баскетболе. В этом году он получил медаль «Лучший спортсмен».

«Спасибо тренерам за то, что привели меня в спорт», — отметил Роман.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.