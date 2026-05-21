Подмосковное УФАС возбудило дело против ООО «МВМ»

Московское областное управление Федеральной антимонопольной службы возбудило дело в отношении ООО «МВМ» из-за жалобы на рекламные письма без согласия получателя, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

В антимонопольное управление обратился житель, который сообщил о получении на электронную почту рекламы бытовой техники и электроники. По его мнению, рассылка осуществлялась с нарушением требований законодательства.

После проверки обращения ведомство возбудило дело по признакам нарушения части 1 статьи 18 Закона «О рекламе». Речь идет о распространении рекламы по сетям электросвязи без предварительного согласия адресата.

Если вину ООО «МВМ» установят, компании грозит административный штраф по статье 14.3 Кодекса об административных правонарушениях.

В Подмосковье работает Главное контрольное управление, которое следит за финансовой деятельностью центральных и территориальных исполнительных органов власти, государственных органов, учреждений и предприятий, а также других организаций, функционирующих с использованием средств регионального бюджета. Еще Мособлконтроль координирует контрольную деятельность центральных исполнительных органов госвласти Подмосковья, изучает и анализирует деятельность объектов проверок. В предусмотренных законом случаях объектом проверок может стать деятельность должностных лиц и органов местного самоуправления в муниципальных образованиях региона.

