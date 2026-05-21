Александр Любимов выступил перед нижегородцами в КУПНО

На встрече Александр Любимов сравнил телевидение времен работы на центральном канале с сегодняшней тележурналистикой, поделился профессиональными принципами и рассказал о семейных ценностях. У журналиста четверо детей.

На «Кремлевском лектории» участники обсудили будущее страны, предстоящие выборы и задачи, которые будут стоять перед Россией после окончания СВО. По словам Любимова, нынешнюю ситуацию часто сопоставляют с кризисом 1990-х, однако предпосылок для его повторения нет.

«Иногда при взгляде на новости, кажется, что мир катится в пропасть, но если сравнить количество жертв и качество жизни людей тогда и сейчас, то ситуация стала лучше. Сегодня, я, как и многие, теряю близких, это больно, но вижу, что мир становится лучше. Я хорошо помню, как показывали голодающих детей в Африке — с огромными животами, мамы которых стояли в огромной очереди за водой, сегодня таких сюжетов нет. Почему? Потому что такой ситуации уже нет. Драма современного мира в том, что медиа подает в новостях ситуации нетипичные — катастрофы, преступления», — поделился журналист.

Он также отметил, что руководителю СМИ важно соблюдать баланс между негативной и позитивной повесткой, и привел примеры из телевизионной практики. Встреча завершилась общей фотографией и благодарностями участников.

