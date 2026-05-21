Школьник из Челябинской области 6 раз сжег учительницу в видеоигре

Школьник из Челябинской области настолько сильно возненавидел свою учительницу, что создал ее образ в видеоигре и виртуально расправился с ней, снимая все на видео. Педагог подала иск в суд, сообщает URA.RU .

Подросток из Магнитогорска создал в игре персонажа, прикрепив к нему фото учительницы. Он назвал этого героя «Импостером» (предателем — ред). Затем мальчик шесть раз виртуально сжег персонажа, записав все на видео. Ролик он опубликовал в интернете.

Когда учительница увидела его, то впала в ступор. После этого у нее начались проблемы со здоровьем: бессонница, головные боли и гипертонический криз. Женщина восприняла ролик как оскорбление и подала иск о компенсации морального вреда.

Она потребовала взыскать с каждого родителя парня по 25 тысяч рублей. Однако уже в суде стороны примирились. Учительница отказалась от требований.

