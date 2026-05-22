Данилов: не знаю, сколько надо зарабатывать, чтобы купить квартиру в Москве

Директор департамента банковской аналитики и регулирования Центробанка Александр Данилов признался, что его шокируют цены на квартиры в Москве. Об этом он заявил на конференции «Время изменений: формула баланса», пишет ТАСС .

«Я, честно говоря, в шоке, ну вот по-простому. Я не знаю, сколько надо зарабатывать, чтобы это покупать», — рассказал представитель регулятора.

Данилов также прокомментировал ситуацию с рассрочкой при покупке жилья у застройщиков. По его словам, доля продаж в рассрочку перестала стремительно расти и стабилизировалась. Однако за год она все равно выросла на 4 процентных пункта. В ЦБ внимательно следят за этим механизмом: важно понять, смогут ли люди потянуть такие платежи.

В настоящее время готовится законопроект, который обяжет застройщиков передавать данные о рассрочке в бюро кредитных историй. Пока такую информацию может получить только банк, который кредитует самого застройщика. Это мешает другим кредиторам правильно оценивать реальную долговую нагрузку покупателя.

Регулятор ждет принятия этого закона. Он даст возможность контролировать сделки с рассрочкой и защитит как покупателей, так и банки. Пока же вопрос о доступности московского жилья остается открытым даже для представителей Центробанка.

