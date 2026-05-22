НАТО развернула штаб на станции метро Лондона для отработки ударов по РФ

НАТО использовала станцию «Чаринг-Кросс» (Charing Cross) лондонского метро в качестве штаба для отработки сценариев ударов вглубь России в случае ее нападения на страны Балтии, сообщает «Осторожно, новости» со ссылкой на The Independent.

Военнослужащие организации отрабатывают способность применять средства РЭБ для подавления российских коммуникаций и противодействия БПЛА. Операцию назвали Arcade Strike.

Глава Сухопутного командования НАТО Кристофер Донахю объявил союзникам о необходимости подготовки к «возможной российской атаке». Но, по его словам, времени для этого осталось мало.

The Independent со ссылкой на источники в Минобороны Великобритании пишет, что запасов беспилотников у страны хватит только на неделю боевых действий.

Британский генерал-лейтенант Майк Элвисс отметил, что у Москвы есть два серьезных преимущества. Первое — это возможность сосредоточить боевую мощь в точке удара. Во-вторых, если Россия «нападет первой», то у нее будет «начальный импульс». По его словам, НАТО придется действовать по принципу «разведка — удар».

