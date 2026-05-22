сегодня в 19:40

В Подмосковье рассказали, что такое ТСЖ и какие задачи оно решает

Товарищество собственников жилья — это объединение жителей дома, которые вместе решают вопросы содержания и ремонта. Такие товарищества создают сами собственники квартир, в том числе в Подмосковье, сообщила пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

ТСЖ необходимо, чтобы жители могли самостоятельно управлять домом, контролировать расходы, выбирать подрядчиков, принимать решения по благоустройству и следить за качеством услуг.

ТСЖ отвечает за общее имущество дома:

подъезды;

крышу;

инженерные системы;

двор;

уборку;

освещение;

лифты.

Главная задача — содержать дом в порядке.

Решения принимают собственники на общем собрании. Например, размер взносов, ремонт дома, благоустройство двора, установка камер, выбор подрядчиков. Каждый собственник имеет право голоса.

Собственники могут получать отчеты о расходах, участвовать в собраниях, предлагать идеи по улучшению дома, проверять работу ТСЖ, голосовать по важным вопросам. Жители обязаны вовремя оплачивать коммунальные услуги, соблюдать правила проживания и бережно относиться к общему имуществу.

При активном участии жителей в управлении дом быстрее решаются бытовые вопросы, проще контролировать расходы, можно самим определять приоритет ремонта, появляется больше возможностей для благоустройства.

ТСЖ обязано работать прозрачно. Жители имеют право знакомиться с документами, смотреть сметы и договоры, узнавать, на что тратятся деньги дома. Информация должна быть доступна собственникам.

Участие жителей в жизни своего дома очень важно. Когда соседи вместе принимают решения, проще поддерживать порядок, быстрее решаются проблемы, дом становится комфортнее для всех.

Жители Московской области могут решать вопросы, связанные с общим имуществом многоквартирных домов, через единую цифровую платформу — приложение «Госуслуги.Дом». Все операции доступны в режиме «одного окна», это экономит время и упрощает взаимодействие с управляющими организациями.

