Украинские фанаты Макса Коржа устроили массовую драку с румынскими байкерами

Украинские фанаты Макса Коржа сошлись в битве с румынскими байкерами перед концертом рэпера в Бухаресте. В результате потасовки 51-летний украинец попал в больницу, сообщает SHOT .

Драка произошла в ночь на пятницу. В ней участвовали украинские фанаты музыканта и местные байкеры в возрасте от 17 до 52 лет.

На место пришлось вызывать полицию. В результате стычки пострадал один украинец. Он госпитализирован. Возбуждено уголовное дело по обвинению в нарушении общественного порядка и нанесении телесных повреждений.

Концерт Коржа в Бухаресте запланирован на субботу. Ожидается, что он соберет 40 тысяч зрителей из Молдавии, Белоруссии, Польши и Украины. Румынские власти усилили меры безопасности вокруг Национальной арены.

