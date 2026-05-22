сегодня в 21:14

41 украинский БПЛА сбили над Россией за 6 часов

Российские средства противовоздушной обороны за шесть часов уничтожили 41 украинский беспилотник самолетного типа. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.

Беспилотники были перехвачены в период с 14:00 до 20:00 по московскому времени.

Атаке подверглись несколько регионов страны. Беспилотники сбивали над территориями Белгородской, Брянской и Курской областей. Также дроны уничтожали над Республикой Крым.

Дежурные средства ПВО отработали оперативно и слаженно. Все воздушные цели были перехвачены и ликвидированы. Жертв и разрушений в результате атаки не зафиксировано.

Ситуация в регионах находится под контролем. Экстренные службы продолжают мониторинг обстановки.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.