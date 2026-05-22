Студентка Раменского колледжа стала призером конкурса законодательных инициатив

Студенты Раменского колледжа продолжают демонстрировать высокий уровень подготовки на федеральных площадках. 20 и 21 мая в Москве состоялся очный этап Всероссийского конкурса «Моя законодательная инициатива», направленного на вовлечение молодежи в государственное управление и поддержку значимых правотворческих проектов.

Раменский округ на форуме представила студентка второго курса специальности «Правоохранительная деятельность» Анна Фадеева. Под руководством наставника Ангелины Барыкиной она подготовила глубокое исследование в секции, посвященной вопросам образования, науки, здравоохранения и культуры.

По итогам защиты проекта работа была удостоена диплома II степени.

Высокое признание получил и профессионализм педагога. Ангелина Барыкина была награждена медалью «Лидер наставничества» за вклад в развитие исследовательской и проектной деятельности студентов. Эта награда подтверждает важность качественного наставничества в подготовке будущих специалистов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.