Жители Северодвинска просят спасти их от соседа-поджигателя

Жители дома № 37 по улице Юбилейной в Северодвинске бьют тревогу. Их сосед каждый день пьет и устраивает пожары. Накануне в его квартире произошло возгорание — огонь охватил кухню и две комнаты на первом этаже, сообщает «Жесть Архангельской области» .

Одна из женщин рассказала, что во время пожара была дома с ребенком. Весь подъезд заполнился копотью и угарным газом. Семья не смогла эвакуироваться и спасалась в комнате, закрывшись мокрыми полотенцами. И женщина, и ее ребенок надышались угаром. В доме есть газ, поэтому существовала реальная угроза взрыва.

Пожарные оперативно потушили огонь, однако опасность не миновала. Сосед, устроивший возгорание, вернулся в свою сгоревшую квартиру и снова начал злоупотреблять алкоголем. По словам жильцов дома, он заявляет, что не видит смысла в жизни, а на других ему все равно. Едкий запах гари до сих пор стоит во всем подъезде, который недавно отремонтировали.

Жители дома вызвали соседу скорую и полицию. Врачи забрали его для оказания помощи, написали заявление, опросили свидетелей. Однако люди опасаются, что виновника скоро вернут домой.

«Мы все очень боимся за свои семьи, близких, детей! Помогите нам!» — в отчаянии пишут в соцсетях жильцы дома.

