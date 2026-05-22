4 украинских дрона сбили на подлете к Москве

Власти Москвы сообщили о ликвидации 4 дронов ВСУ на подлете к городу

Вечером 22 мая дежурными средствами ПВО на подлете к российской столице были ликвидированы четыре украинских беспилотника. Об этом в своем канале в МАКС сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Силами ПВО Минобороны уничтожены два БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал Собянин.

Позже градоначальник сообщил о ликвидации еще двух дронов.

На момент публикации заметки информации о пострадавших не поступало. Ситуация находится на контроле компетентных органов.

Также вечером 22 мая в Москве Росавиация ввела ограничения в работе аэропортов Внуково и Домодедово. Это связано с обеспечением безопасности.

