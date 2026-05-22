Чувствуют ли сверчки боль? Ученые провели исследование

Биологи изучили, способны ли насекомые испытывать боль. Новое исследование, опубликованное в журнале Proceedings of the Royal Society B, доказало, что домовые сверчки не просто рефлекторно реагируют на травму, а осознанно ухаживают за поврежденным местом, сообщает «Моя Планета» .

Ученые долгое время считали насекомых простыми «биологическими машинами», но эксперименты с теплом показали обратное.

В ходе опытов биологи протестировали 80 сверчков. На усик каждого насекомого воздействовали нагретым до 65 градусов зондом. Такая температура активирует болевые рецепторы, но не наносит необратимых повреждений. После этого сверчки в два раза чаще и в четыре раза дольше чистили именно тот усик, который пострадал от тепла. Их возбуждение нарастало постепенно и плавно спадало в течение нескольких минут — как только «воображаемая боль» утихала.

Поведение насекомых полностью соответствует научным критериям боли, поясняют авторы работы. Сверчки отлично учатся избегать опасных мест, а под действием обезболивающих они реагируют на травмы гораздо спокойнее. Это доказывает, что их реакция — не просто автоматический рефлекс, а осознанное поведение.

Открытие вписывается в современную тенденцию пересмотра отношения к животным. Ранее болевые ощущения официально признали у млекопитающих, птиц, рыб и креветок. Крабов и омаров в Великобритании еще в 2022 году юридически признали разумными существами. Теперь к ним добавились сверчки, которые живут на Земле более 400 миллионов лет и оказались гораздо сложнее, чем считалось.

