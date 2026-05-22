сегодня в 23:08

Силы ПВО сбили еще 3 БПЛА, летевших на Москву

Средства противовоздушной обороны сбили еще три БПЛА, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале .

«Уничтожены три беспилотника, летевших на Москву», — сообщил он.

На месте падения обломков работают экстренные службы.

Всего за вечер сбито семь беспилотников, летевших в сторону Москвы.

Росавиация сообщила о временных ограничениях на использование воздушного пространства в районе двух московских аэропортов. Речь идет о Домодедово и Внуково. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов.

