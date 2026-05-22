На западе Украине водитель прокатил сотрудницу полиции на капоте

Житель Каменец-Подольского в Хмельницкой области на западе Украины несколько километров проехал с сотрудницей полиции на капоте автомобиля, пытаясь избежать мобилизации, сообщает издание «Страна».

На опубликованных кадрах видно, как водитель вместе со спутницей пытался уехать, когда сотрудница полиции запрыгнула на капот машины.

Полиция в итоге догнала водителя, а сотрудница правоохранительных органов при задержании применила к нему удушающий прием.

На Украине с февраля 2022 года действует режим всеобщей мобилизации, который неоднократно продлевался. Острая нехватка личного состава в армии вынуждает сотрудников военкоматов проводить более активные рейды в публичных местах, при этом применяя силу к задержанным.

Мужчины, достигшие призывного возраста, пытаются покинуть страну любыми способами, зачастую подвергая свою жизнь опасности.

