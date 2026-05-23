Жителей Москвы предупредили о ливне и грозе до утра

В МЧС предупредили, что местами в Москве до утра 23 мая сохранится ливень, гроза и град.

При грозе ожидается усиление южного ветра с порывами до 17 метров в секунду.

Такая погода прогнозируется в период с 00.00 часов и до 09.00 часов 23 мая.

Непогода пришла в столицу в соответствии с прогнозами. Ранее и синоптики, и экстренные службы предупреждали москвичей об ухудшении погодных условий. Жителей призывали быть внимательными и соблюдать меры предосторожности.

Гроза с градом также затронула Подмосковье. Жители региона уже делились в Сети кадрами ливня с градом и молнией.

