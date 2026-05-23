ПВО уничтожила два беспилотника, летевших к Москве
Средства противовоздушной обороны сбили 2 беспилотника, летевшие на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.
«Два беспилотника уничтожены средствами ПВО Минобороны», — сообщил он.
На месте падения обломков работают экстренные службы.
Ранее Росавиация сообщила о временных ограничениях на использование воздушного пространства в районе двух московских аэропортов. Речь идет о Домодедово и Внуково. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов.
