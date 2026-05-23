В Нью-Йорке 16 человек пострадали в результате взрыва на барже
Пожар и взрыв произошли на барже, находившейся на судостроительном заводе в городе Нью-Йорк. В результате происшествия пострадали 16 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал CBS.
Отмечается, что трое человек госпитализированы в тяжелом состоянии.
Пожар на заводе в административном округе Статен-Айленд длился более 50 минут, прежде чем произошел взрыв.
В результате взрыва травмы получили 13 пожарных, двое сотрудников скорой помощи и один прохожий.
Причины взрыва устанавливаются.
