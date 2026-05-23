В Брянской области после удара ВСУ по автомобилю погиб мирный житель
В результате удара ВСУ по движущемуся автомобилю в Стародубском муниципальном округе Брянской области погиб мирный житель, сообщил врио губернатора Егор Ковальчук на платформе «Макс».
«В результате варварского удара по движущемуся автомобилю, к сожалению, погиб мирный житель», — сообщил он.
Ковальчук отметил, что семье будет оказана вся необходимая поддержка и материальная помощь.
На месте работают оперативные и экстренные службы.
Ранее в Старобельске Луганской Народной Республики (ЛНР) показали кадры разрушенного здания колледжа, по которому нанесли удар Вооруженные силы Украины.
