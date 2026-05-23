В Новороссийске произошло возгорание на нефтебазе

На территории нефтебазы в Новороссийске в результате падения обломков БПЛА произошло возгорание, сообщает оперштаб Краснодарского края.

В результате происшествия никто не пострадал.

В оперштабе уточнили, что загорелись несколько технических и административных зданий. Фрагменты БПЛА также упали на территории топливного терминала.

