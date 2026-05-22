Опубликованы кадры разрушенного ударом ВСУ общежития в Старобельске

сегодня в 19:18

Под завалами разрушенного общежития в Старобельске еще есть люди

В Старобельске Луганской Народной Республики (ЛНР) показали кадры разрушенного здания колледжа, по которому нанесли удар Вооруженные силы Украины. Видео опубликовал корреспондент «Известий» Егор Кильдибеков. Учебное заведение серьезно пострадало в результате ночной атаки.

По последним данным, количество жертв трагедии достигло шести человек. Еще 39 граждан получили ранения различной степени тяжести. Среди пострадавших — учащиеся колледжа, которые находились в здании в момент удара.

Спасатели продолжают разбирать завалы. По информации источника РЕН ТВ, под обломками здания все еще могут находиться три человека. Их судьба остается неизвестной. Поисково-спасательные работы не прекращаются.

На месте происшествия работают экстренные службы и следователи. Спасатели делают все возможное, чтобы найти выживших. Информация о погибших и пострадавших еще уточняется.

Президент России Владимир Путин жестко осудил удар ВСУ по общежитию в Старобельске и заявил, что Москва ответит Киеву на случившееся.

