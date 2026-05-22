Будет ответ: Путин разъярен из-за удара БПЛА ВСУ по колледжу в ЛНР

Путин: количество погибших при ударе ВСУ по колледжу в ЛНР выросло до 6

Президент России Владимир Путин заявил, что число погибших при атаке БПЛА по общежитию в Старобельске Луганской Народной Республики увеличилось до 6 человек. Глава государства жестко осудил удар ВСУ, сообщает ТАСС .

Путин заслушал доклады глав ЛНР, Минобороны, ФСБ и МЧС об ударе. Он отметил, что попадание по общежитию не могло произойти из-за работы средств противовоздушной обороны или радиоэлектронной борьбы.

Атака по Старобельску не была случайной, подчеркнул глава государства. Здания беспилотники ВСУ атаковали в три волны.

«Удар по Старобельску подтверждает террористический и неонацистский характер киевского режима», — заявил Путин.

Он добавил, что ВСУ сталкиваются с провалами в зоне конфликта, хоть Украине и выделяет помощь Запад. Глава государства дал задачу Минобороны подготовить предложения по ответу на террористической акт.

Ночью украинские боевики атаковали административные здания и общежитие Старобельского колледжа — филиала Луганского государственного университета. Внутри были 86 учащихся возрастом от 14 до 18 лет и один работник учреждения. Из-за взрыва пятиэтажка частично обрушилась до второго этажа. Следком возбудил уголовное дело о теракте.

