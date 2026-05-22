Трихолог рассказала, как ухаживать за выгоревшими на солнце волосами

После активного солнца волосы нередко становятся сухими, ломкими, теряют блеск и начинают сильнее путаться. О том, как правильно восстановить волосы после активного воздействия солнца, РИАМО рассказала врач-трихолог «СМ-Косметология» Виктория Ощепкова.

По словам специалиста, в первые недели после восстановления основной акцент в уходе стоит делать именно на увлажнение.

«После воздействия ультрафиолета волосы особенно нуждаются в мягком и деликатном уходе. Лучше выбирать бессульфатные шампуни и увлажняющие кондиционеры либо средства для поврежденных волос. При этом агрессивные пенящиеся компоненты способны дополнительно пересушивать как волосы, так и кожу головы», — объяснила трихолог.

Особенно полезны, по ее словам, средства с гиалуроновой кислотой, пантенолом, маслом кокоса или авокадо. Такие компоненты помогают вернуть волосам влагу, мягкость и естественный блеск.

Кроме того, специалист посоветовала регулярно использовать питательные маски, так как после солнца волосам необходимы липиды, протеины и витамины. По ее словам, хорошо работают маски с аргановым, касторовым или кокосовым маслом — они помогают частично восстановить структуру волоса и уменьшить ломкость.

Также, по словам трихолога, домашний уход можно дополнить профессиональными салонными процедурами, направленными на восстановление кутикулы волос. Они позволяют ускорить реабилитацию и помогают поддерживать результат домашнего ухода.

Особое внимание врач рекомендовала уделить защите волос от дополнительного повреждения.

«В период восстановления желательно максимально ограничить использование фена, плоек и утюжков. Высокие температуры только усиливают сухость и ломкость волос. Если без укладки обойтись невозможно, обязательно используйте термозащиту.

Кроме того, трихолог напомнила о важности регулярного подравнивания кончиков. Стрижка каждые 6–8 недель помогает убрать секущиеся концы и сохранить более ухоженный вид волос», — пояснила врач.

Также специалист порекомендовала временно отказаться от агрессивных процедур. После активного солнца лучше не делать окрашивание и химическую завивку, пока волосы полностью не восстановятся.

«Для здоровья волос важны витамины A, E, C, группы B, а также микроэлементы — железо, цинк, кремний. Поэтому рацион напрямую влияет на скорость восстановления волос. При необходимости обсудите с врачом прием витаминных комплексов», — объяснила Ощепкова.

Кроме того, в некоторых случаях могут применяться и методы медицинской трихологии.

«Мезотерапия и плазмотерапия помогают доставлять витамины, аминокислоты и антиоксиданты непосредственно к волосяным фолликулам. Это способствует более быстрому росту крепких волос и улучшает состояние кожи головы», — резюмировала трихолог.

