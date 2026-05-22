В Сургуте произошел инцидент, который едва не закончился трагедией. Девушка зашла в лифт многоквартирного дома, и в этот момент у нее за спиной внезапно загорелся пауэрбанк. Момент происшествия попал на видео, сообщает АСТ-54 Black .

На опубликованных кадрах видно, как девушка вошла в лифт, нажала нужный ей этаж, а затем кнопку закрытия дверей лифта, и в этот момент в ее сумке, висящей за спиной, произошел взрыв пауэрбанка, и начался пожар.

Девушка успела сбросить сумку с плеча и откинула ее в угол лифта ближе к двери, затем начала нажимать на кнопки лифта и стучать по стенам. На кадрах видно, что сумка горела открытым пламенем, а кабина наполнялась едким дымом.

Сургутянка находилась в лифте около минуты, как только двери открылись, она выбежала наружу, оставив горящую сумку внутри лифта. На этом видео обрывается, вернулась ли девушка, чтобы потушить огонь, или она вызвала МЧС РФ, не уточняется.

