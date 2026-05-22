Студент из Мозамбика домогался 14-летней школьницы и отделался штрафом

В Краснодаре суд вынес приговор 22-летнему студенту Кубанского государственного аграрного университета из Мозамбика. Молодого человека обвинили в домогательствах к 14-летней школьнице. Несмотря на то, что девочка сразу сообщила свой возраст, иностранец продолжал преследовать ее, сообщает Kub Mash .

По данным следствия, студент караулил жертву возле дома и школы, хватал за одежду, трогал за интимные части тела. Он регулярно писал девочке и звал к себе. Когда уговоры не сработали, попытался подкупить подростка — предложил айфон за секс.

Родители узнали обо всем после того, как увидели непристойные переписки в телефоне дочери. Они сразу написали заявление в полицию. В суде иностранец утверждал, что не знал о возрасте девочки, однако эти доводы не убедили правосудие.

Суд назначил наказание в виде штрафа в 45 тысяч рублей. Принудительные работы ему не дали, так как у иностранца нет патента. Проведенное под стражей и домашним арестом время зачли в счет наказания.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.