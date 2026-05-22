Мошенники используют породистых щенков для обмана россиян

МВД России предупредило граждан о новой мошеннической схеме. Злоумышленники используют фейковые объявления о продаже породистых щенков, чтобы выманивать деньги у доверчивых покупателей. Особой популярностью у аферистов пользуется порода кавалер-кинг-чарльз-спаниель — мошенники делают ставку на высокий спрос и эмоциональную привлекательность этих собак, сообщает ТАСС .

По данным управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД, фотографии животных в таких объявлениях часто украдены из соцсетей или сгенерированы нейросетями. Для убедительности применяются поддельные документы, фальшивые отзывы и Telegram-каналы, которые маскируются под реальные сообщества заводчиков или волонтеров.

В ведомстве отметили, что мошенники используют не только объявления о продаже. В ход идут поддельные ветеринарные аптеки, ложные сборы на лечение животных, сообщения о «найденных» питомцах и даже дипфейки, созданные с помощью нейросетей. Любые просьбы о срочной предоплате, переводе денег «за бронь», «доставку» или «лечение» без возможности проверить информацию — серьезный повод насторожиться.

В полиции подчеркнули, что число мошеннических схем, ориентированных на владельцев домашних животных, растет. Люди воспринимают питомцев как членов семьи, поэтому в ситуациях, связанных с их покупкой, лечением или пропажей, чаще принимают эмоциональные решения и теряют бдительность. Эксперты призывают проверять информацию и не переводить деньги незнакомцам.

