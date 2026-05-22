Костикова* получила 5 лет колонии за связь с запрещенной в РФ организацией

Москвичку осудили на 5 лет за подготовку к участию в боевых действиях

Прокуратура Москвы добилась обвинительного приговора в отношении 22-летней Полины Костиковой*. Суд признал ее виновной в приготовлении к участию в деятельности организации, которая признана в России террористической. Девушку приговорили к пяти годам колонии общего режима, а также назначили штраф в размере 250 тысяч рублей, сообщает надзорное ведомство.

По данным следствия, с января по июнь 2024 года Костикова* находилась за пределами России. Там она лично познакомилась с лидером украинской террористической организации «Русский Добровольческий Корпус»**. Девушка установила контакт с активистами этой организации и выразила желание вступить в ее ряды, чтобы участвовать в боевых действиях против Вооруженных сил Российской Федерации.

Вернувшись в Россию, Костикова* продолжила общаться с представителями террористической организации. Сотрудники правоохранительных органов задержали ее в марте 2025 года. Все это время девушка оставалась на связи с теми, кто планировал ее участие в незаконных вооруженных формированиях.

* внесена в перечень лиц, в отношении которых имеются сведения о причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

** Организации запрещены на территории РФ решением Верховного Суда.

