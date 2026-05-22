Люди смогут понимать собак и котов: в Китае создали переводчик с языка животных

В Китае создали гаджет для перевода языка животных с точностью 95%

Китайский стартап из Ханчжоу разработал голосовой переводчик для домашних животных. Устройство крепится на шею собаке или кошке и переводит их звуки на человеческий язык. По словам разработчиков, точность перевода достигает 95%, сообщает SHOT .

В основе гаджета лежит крупномасштабная модель искусственного интеллекта Tongyi Qianwen. Нейросеть проанализировала миллионы данных о поведении животных, их вокализации и эмоциональных паттернах. Устройство распознает лай, мяуканье и другие звуки, а затем переводит их в понятную человеку речь.

Стоимость новинки — 118 долларов. В пересчете на российские деньги по актуальному курсу на 22 мая это примерно 8402 рубля.

Приобрести гаджет пока можно только по предзаказу. На данный момент его уже оформили 10 тысяч жителей Китая. Спрос на устройство оказался высоким, несмотря на скептические отзывы.

Однако не все поверили в чудо-технологию. В соцсетях некоторые пользователи усомнились в точности перевода и назвали гаджет «тестом на человеческий интеллект». Тем не менее разработчики продолжают продвигать свое детище, утверждая, что погрешность при переводе минимальна.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.