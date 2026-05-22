Жители Москвы делятся кадрами молний: непогода бушует в столице

Ливень с градом обрушился на Митино, Ховрино и Дегунино

Обещанная синоптиками и МЧС гроза началась в Москве. Жители столицы уже делятся в соцсетях кадрами ярких молний и раскатов грома, пишет «Осторожно, Москва» .

О сильном ливне сообщают из районов Митино, Ховрино и Дегунино. На севере города, по данным очевидцев, идет град.

Непогода пришла в столицу в соответствии с прогнозами. Ранее и синоптики, и экстренные службы предупреждали москвичей об ухудшении погодных условий. Жителей призывали быть внимательными и соблюдать меры предосторожности.

По прогнозам, ливень, гроза и порывистый ветер до 17 метров в секунду сохранятся в городе до конца текущего дня. Специалисты рекомендуют по возможности оставаться дома и не выходить на улицу без необходимости.

Водителей просят снизить скорость, увеличить дистанцию и избегать резких маневров. Пешеходам советуют обходить шаткие конструкции и не укрываться под деревьями. В случае чрезвычайной ситуации нужно звонить по телефонам «101» или «112».

Гроза с градом также затронула Подмосковье. Жители региона уже делились в Сети кадрами ливня с градом и молнией.

