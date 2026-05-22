МЧС Москвы предупредило о ливне, грозе и граде к вечеру 22 мая

В Москве ожидается гроза с ветром до 17 метров в секунду

Главное управление МЧС России по Москве предупредило жителей и гостей столицы об ухудшении погоды. По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 14:00 до конца суток 22 мая местами в городе ожидаются ливень, гроза и град. При грозе южный ветер усилится с порывами до 17 метров в секунду.

Водителям настоятельно рекомендуют снизить скорость и увеличить дистанцию до впереди идущих машин. Также стоит избегать внезапных маневров — обгонов, перестроений и опережений. Неблагоприятная погода требует повышенной внимательности на дорогах.

Пешеходам советуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции. Укрываться под деревьями во время грозы опасно. Родителей просят не оставлять детей без присмотра на улице.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации нужно звонить по телефонам «101» или «112», а также по единому телефону доверия ГУ МЧС России по Москве: 8 (495) 637-31-01. Спасатели призывают быть внимательными и беречь себя.

