Водителя зажало: пассажирский автобус врезался в грузовик в Царицыне
Жесткое ДТП с участием автобуса и самосвала произошло в Царицыне
Жесткая авария произошла в столичном районе Царицыно. Предварительно, пассажирский автобус маршрута № 850 наехал на припаркованный грузовик, сообщает 112.
Авария произошла около ТЦ «Эльбрус». В Сети появились кадры с последствиями ДТП. На них запечатлен автобус, врезавшийся в самосвал. У общественного транспорта вдребезги разбито лобовое стекло.
Предварительно, в результате аварии пострадали шесть человек.
Водитель автобуса оказался зажат в кабине. На месте работают экстренные службы.
