Водителя зажало: пассажирский автобус врезался в грузовик в Царицыне

сегодня в 12:53

Жесткое ДТП с участием автобуса и самосвала произошло в Царицыне

Жесткая авария произошла в столичном районе Царицыно. Предварительно, пассажирский автобус маршрута № 850 наехал на припаркованный грузовик, сообщает 112 .

Авария произошла около ТЦ «Эльбрус». В Сети появились кадры с последствиями ДТП. На них запечатлен автобус, врезавшийся в самосвал. У общественного транспорта вдребезги разбито лобовое стекло.

Предварительно, в результате аварии пострадали шесть человек.

Водитель автобуса оказался зажат в кабине. На месте работают экстренные службы.

