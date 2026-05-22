Прокурор Подмосковья Сергей Забатурин посетил СИЗО-6 ГУФСИН России по Московской области

Прокурор Московской области Сергей Забатурин совместно с заместителем прокурора Олегом Черсковым, старшим помощником прокурора Владиславом Гуденко, а также Коломенским городским прокурором Сергеем Чернышовым, помощником городского прокурора Максимом Делегойдиным проверили соблюдение законности в СИЗО-6 в Коломне. Об этом сообщила пресс-служба ГУФСИН России по Московской области.