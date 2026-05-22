Прокурор Подмосковья Сергей Забатурин посетил СИЗО-6 ГУФСИН России по Московской области
Фото - © Пресс-служба ГУФСИН России по Московской области
Прокурор Московской области Сергей Забатурин совместно с заместителем прокурора Олегом Черсковым, старшим помощником прокурора Владиславом Гуденко, а также Коломенским городским прокурором Сергеем Чернышовым, помощником городского прокурора Максимом Делегойдиным проверили соблюдение законности в СИЗО-6 в Коломне. Об этом сообщила пресс-служба ГУФСИН России по Московской области.
В сопровождении начальника ГУФСИН Александра Ветрова, помощника начальника по соблюдению прав человека в УИС Александра Лысова и начальника СИЗО-6 Андрея Бойко представители надзорного ведомства осуществили обход камерных помещений, медицинской части и других объектов учреждения.
Фото - © Пресс-служба ГУФСИН России по Московской области
Фото - © Пресс-служба ГУФСИН России по Московской области